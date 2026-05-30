João Fonseca despacha Djokovic

João Fonseca venceu o sérvio Novak Djokovic em uma virada épica na quadra Philippe Chartrier, em Roland Garros, nesta sexta-feira. O brasileiro, 30º do mundo, superou uma desvantagem de 2 a 0 e garantiu a vitória por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, em 4h54 de jogo. Fonseca, um talento emergente, mostrou resiliência e habilidade, desafiando o experiente Djokovic, 4º do mundo, e avançou para as oitavas de final, destacando-se no cenário internacional do tênis.

Esta vitória de virada na terceira rodada do torneio parisiense já supera a campanha realizada pelo jovem tenista carioca na edição 2025 de Roland Garros. Neste ano, depois de estrear superando o francês Luka Pavlovic, ele venceu na última rodada, também de virada, o croata Dino Prizmic.

Dono de 24 títulos de Grand Slam e com três troféus de Roland Garros em seu extenso currículo, Djokovic entrou em quadra bastante focado e logo apresentou seu cartão de visitas, mostrando a sua maior categoria. O que ele não contava é com a reação de seu adversário.

Nos momentos decisivos, numa etapa da partida onde os erros costumam custar caro, contando com o apoio da torcida e mais inteiro fisicamente, João passou a apostar em jogadas de efeito para surpreender o seu rival. Ao quebrar o serviço e ter o saque na mão, ele mostrou frieza para ser efetivo no momento final e fechou o quinto set em 7/5.