'Joaninha' de Rio Preto vai disputar o Mundial de patins no Paraguai

A patinadora rio-pretense Joana Caroline Tavares Melo, de 12 anos, vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Roller Freestyle, em outubro, no Paraguai. A classificação foi confirmada no último sábado, 4, após a atleta subir ao pódio da Taça Brasil, disputada na pista da Proroller, em Barretos (SP).

A competição definiu as vagas da Seleção Brasileira na modalidade Street. Com a soma dos pontos obtidos em Barretos e na etapa de Brasília, realizada em maio, Joana terminou entre as três melhores do ranking nacional e confirmou presença no Mundial.

Ela chega à competição internacional classificada em duas modalidades. Além da vaga no Street, lidera o ranking brasileiro do Park, categoria em que venceu a etapa de Brasília e também garantiu presença no Mundial.

A convocação coroa uma temporada de destaque. Em junho, Joana conquistou o vice-campeonato da World Cup, na Itália, resultado que a consolidou entre os principais nomes da nova geração do roller freestyle brasileiro.

"Essa etapa era decisiva porque definia a Seleção. Estou muito feliz por garantir mais um Mundial e poder representar São José do Rio Preto e o Brasil. Agora é intensificar a preparação para chegar ainda mais competitiva ao Paraguai", afirma.