Ingressos para Mirassol e Fluminense são vendidos a R$ 20

O Mirassol anunciou uma promoção especial de ingressos para o confronto diante do Fluminense, que será realizado neste sábado, 23, às 19 horas, no Estádio José Maria de Campos Maia, em compromisso da 17ª rodada do Brasileirão. Os ingressos para os torcedores assistirem ao jogo na arquibancada descoberta estão saindo por R$ 20, com limite de dois mil ingressos.

A diretoria reforça que o apoio vindo das arquibancadas será fundamental para empurrar o time em busca de um resultado positivo diante do adversário carioca, em um momento turbulento da equipe no campeonato nacional, que se encontra dentro da zona do rebaixamento.

Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente em pontos físicos parceiros. Em Mirassol, as entradas podem ser adquiridas na loja Fanáticos Mirassol. Já em Rio Preto, os torcedores podem procurar pelos ingressos nas unidades da Athleta Rio Preto, localizadas no Rio Preto Shopping e no Shopping Cidade Norte.

A expectativa da comissão técnica e da diretoria é de casa cheia para o duelo deste final de semana no Maião. O Mirassol vive um momento importante dentro do Campeonato Brasileiro e aposta na força de sua torcida para transformar o estádio em um fator decisivo durante os 90 minutos.