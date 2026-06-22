Inglaterra, Portugal e Croácia fecham 2ª rodada

Os jogos desta terça-feira, 23, encerram a segunda rodada dos grupos K e L da Copa do Mundo de 2026 e podem definir os primeiros classificados dessas chaves para a fase de mata-mata. Os destaques ficam por conta de Portugal, Inglaterra e Colômbia, seleções que chegam embaladas após vencerem na estreia.

A primeira seleção a entrar em campo é Portugal, às 14 horas, pelo grupo K. Após empatar com a República Democrática do Congo na estreia, os portugueses estão pressionados para conquistar sua primeira vitória no mundial. A seleção comandada por Roberto Martínez precisa mostrar mais força no ataque e não terá vida fácil contra o Uzbequistão, que surpreendeu ao dificultar a vida da Colômbia na primeira rodada. Uma vitória portuguesa, porém, deixará a equipe muito próxima da classificação.

Já a Inglaterra chega com moral após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia e pode garantir vaga antecipada nas oitavas de final em caso de novo triunfo às 17 horas contra Gana. Do outro lado, os ganeses, que também começaram a competição com vitória — 1 a 0 contra o Panamá, precisam melhorar o rendimento se quiserem fazer frente aos ingleses.

No outro jogo do grupo L na rodada, Panamá e Croácia entram em campo às 20 horas em situação delicada. Um novo tropeço deixa qualquer uma das equipes muito perto da eliminação.

No fim da noite, 23 horas, a Colômbia tenta confirmar o favoritismo diante da República Democrática do Congo. Após vencerem na primeira rodada, os Cafeteros lideram a chave e podem, em caso de vitória, ficar em posição muito favorável para terminar a primeira fase com a liderança da chave.