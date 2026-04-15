Ídolos do São Paulo participam de evento em Rio Preto

No próximo domingo, 19, será realizada a 5ª edição da Feijoada do Santo Paulo, no Clube dos Engenheiros em Rio Preto, e contará com a presença de grandes jogadores que fizeram história com a camisa do São Paulo: Lugano, Fabão e Thiago Ribeiro, campeões mundiais com a camisa tricolor em 2005; além de Luis Fabiano, o terceiro maior artilheiro da história do clube com 212 gols marcados em 352 jogos disputados.

"Sou frequentador do Morumbi, e tinha uma loja oficial do São Paulo aqui em Rio Preto, que fechei durante a pandemia. E via que muitas pessoas não tem acesso aos jogos ou aos ídolos, pela distância, pelo alto custo e também pela dificuldade em ter acesso a esses grandes jogadores; foi aí que tive a ideia de trazer os jogadores para perto da torcida, e juntar boa gastronomia e também boas músicas," diz Roberto Oliveira, organizador do evento.

"Nossa Feijoada já está na quinta edição, é uma maneira que conseguimos de aproximar grandes ídolos do passado ao torcedor aqui do interior. Serão 7 horas de evento, com feijoada à vontade, duas bandas e várias ativações durante o evento, sorteios e muito mais", disse Roberto.

Em entrevista ao Diário da Região, Fabão falou sobre a sensação de ser convidado para eventos do tipo e a oportunidade de poder atender aos pedidos de foto do público que estará no local.

"É uma alegria muito grande, quando falam em eventos que representam o São Paulo eu não penso duas vezes. Estar aí com a torcida, tirando fotos, autografando, doando meu carinho, recebendo carinho também, isso não tem valor, é muito gratificante", comentou o ídolo.

A 5ª edição da Feijoada do Santo Paulo acontece no próximo domingo, 19, a partir das 11 horas no Clube dos Engenheiros Rio Preto, na Rua Raul Silva, 1417 , na Nova Redentora.

Cada ingresso custa R$ 100, com entrada inclusa e feijoada à vontade. O ingresso deve ser retirado no Belzebeer Gastropub, na Avenida José Munia 5493, ponto de vendas do evento. Para mais informações, o torcedor pode acessar o instagram @santopaulopub ou entrar em contato pelo telefone (17) 99601-5068.