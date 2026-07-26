Ginástica rítmica de Rio Preto conquista 13º título dos Jogos Regionais
Vitória Helena Gonçalves conquistou duas medalhas de ouro nas provas de arco e maças
Rio Preto confirmou mais uma vez sua tradição na Ginástica Rítmica dos Jogos Regionais. Com apresentações consistentes e desempenho de destaque nas provas individuais e por equipes, a equipe conquistou o 13º título da história da modalidade, consolidando-se entre as principais forças da competição.
A campanha foi marcada por grandes atuações. Vitória Helena Gonçalves conquistou duas medalhas de ouro nas provas de arco e maças. Já o trio formado por Sophia Arruda, Manuela Machado e Valentina Liebana garantiu o ouro na prova de bola. No conjunto de mãos livres, Rio Preto ainda subiu ao pódio com a medalha de bronze.
Sob o comando da técnica Vânia Grippe, as ginastas transformaram meses de preparação em apresentações de alto nível, resultado do trabalho desenvolvido ao longo da temporada.
Para Vânia, a conquista simboliza o esforço coletivo de atletas, comissão técnica e famílias.
"Esse título é resultado da dedicação das atletas, do comprometimento da comissão técnica e do apoio das famílias. Cada apresentação refletiu meses de preparação, disciplina e muito trabalho. Conquistar o 13º título da história é motivo de muito orgulho para todos nós."
Informações: Assessiva Comunicação