Ginástica rítmica de Rio Preto conquista 13º título dos Jogos Regionais

Rio Preto confirmou mais uma vez sua tradição na Ginástica Rítmica dos Jogos Regionais. Com apresentações consistentes e desempenho de destaque nas provas individuais e por equipes, a equipe conquistou o 13º título da história da modalidade, consolidando-se entre as principais forças da competição.

A campanha foi marcada por grandes atuações. Vitória Helena Gonçalves conquistou duas medalhas de ouro nas provas de arco e maças. Já o trio formado por Sophia Arruda, Manuela Machado e Valentina Liebana garantiu o ouro na prova de bola. No conjunto de mãos livres, Rio Preto ainda subiu ao pódio com a medalha de bronze.

Sob o comando da técnica Vânia Grippe, as ginastas transformaram meses de preparação em apresentações de alto nível, resultado do trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

Para Vânia, a conquista simboliza o esforço coletivo de atletas, comissão técnica e famílias.

"Esse título é resultado da dedicação das atletas, do comprometimento da comissão técnica e do apoio das famílias. Cada apresentação refletiu meses de preparação, disciplina e muito trabalho. Conquistar o 13º título da história é motivo de muito orgulho para todos nós."

Informações: Assessiva Comunicação