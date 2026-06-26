Galvão Bueno critica estrutura

Galvão Bueno fez uma crítica dura à organização da Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. Ao responder perguntas enviadas por fãs nas redes sociais, o jornalista foi questionado sobre o estádio mais legal em que já esteve e preferiu inverter a resposta para criticar a estrutura do torneio.

"Não sendo nos Estados Unidos, qualquer um. Eu nunca vi uma bagunça tão grande, coisa tão mal feita para a gente trabalhar, do que essa Copa", disparou.

A interação com os fãs aconteceu logo após Galvão celebrar oficialmente o seu prêmio do Guinness World Record. O jornalista recebeu o título de narrador de televisão com o maior número de jogos narrados em Copas do Mundo, atingindo a marca histórica de 148 partidas ao longo de sua carreira.

O jornalista também relembrou a icônica narração do tetra do Brasil em 1994, elegendo-a como a favorita da vida, mas não perdeu a chance de brincar com o ex-árbitro e comentarista Arnaldo Cézar Coelho: "Acabou abraçando o Pelé, o Arnaldo, papagaio de pirata, abraçando por trás e botando a cara para aparecer".