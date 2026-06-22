América encara a Santacruzense no domingo pelas oitavas de final da Bezinha
Rubro fará o primeiro jogo fora de casa e decidirá a vaga no Teixeirão; confira tabela completa
A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas, os horários e os locais das partidas das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, em conselho técnico realizado na tarde desta segunda-feira, 22. A fase eliminatória do campeonato estadual terá início no próximo sábado, 27, com quatro jogos e a definição dos clubes que avançarão às quartas será nos dias 4 e 5 de julho. Em caso de igualdade, o time classificado será definido nos pênaltis.
Classificado em 2° lugar do Grupo 1 com 19 pontos, o América buscará uma vaga nas quartas de final da Bezinha jogando contra a Santacruzense, com a vantagem de decidir o confronto em seus domínios, atuando no Estádio Teixeirão.
O primeiro encontro entre as equipes será no domingo, 28, às 15 horas, em Santa Cruz do Rio Pardo. O confronto decisivo, com mando do Rubro, será no sábado, 4, também às 15 horas.
Apenas os finalistas da Bezinha garantem o acesso à Série A4 do Paulista.
Confira os jogos das oitavas de final do Paulistão Sub-23 Segunda Divisão:
Jogos de ida:
Sábado (27/6)
15h - Manthiqueira x José Bonifácio
15h - União Mogi x Mauá
15h - São Carlos x Paulinense
19h30 - Assisense x Matonense
Domingo (28/6)
10h - Audax x Flamengo
10h - Tupã x Independente
15h - Santacruzense x América
15h - Paulínia x Itaquaquecetuba
Jogos de volta:
Sábado (4/7)
15h - Itaquaquecetuba x Paulínia
15h - Flamengo x Audax
15h - Matonense x Assisense
15h - América x Santacruzense
15h - Mauá x União Mogi
Domingo (5/7)
10h - Independente x Tupã
10h - José Bonifácio x Manthiqueira
10h - Paulinense x São Carlos