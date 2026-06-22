América encara a Santacruzense no domingo pelas oitavas de final da Bezinha

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as datas, os horários e os locais das partidas das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, em conselho técnico realizado na tarde desta segunda-feira, 22. A fase eliminatória do campeonato estadual terá início no próximo sábado, 27, com quatro jogos e a definição dos clubes que avançarão às quartas será nos dias 4 e 5 de julho. Em caso de igualdade, o time classificado será definido nos pênaltis.

Classificado em 2° lugar do Grupo 1 com 19 pontos, o América buscará uma vaga nas quartas de final da Bezinha jogando contra a Santacruzense, com a vantagem de decidir o confronto em seus domínios, atuando no Estádio Teixeirão.

O primeiro encontro entre as equipes será no domingo, 28, às 15 horas, em Santa Cruz do Rio Pardo. O confronto decisivo, com mando do Rubro, será no sábado, 4, também às 15 horas.

Apenas os finalistas da Bezinha garantem o acesso à Série A4 do Paulista.

Confira os jogos das oitavas de final do Paulistão Sub-23 Segunda Divisão:

Jogos de ida:



Sábado (27/6)

15h - Manthiqueira x José Bonifácio

15h - União Mogi x Mauá

15h - São Carlos x Paulinense

19h30 - Assisense x Matonense



Domingo (28/6)

10h - Audax x Flamengo

10h - Tupã x Independente

15h - Santacruzense x América

15h - Paulínia x Itaquaquecetuba



Jogos de volta:



Sábado (4/7)

15h - Itaquaquecetuba x Paulínia

15h - Flamengo x Audax

15h - Matonense x Assisense

15h - América x Santacruzense

15h - Mauá x União Mogi



Domingo (5/7)

10h - Independente x Tupã

10h - José Bonifácio x Manthiqueira

10h - Paulinense x São Carlos