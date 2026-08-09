Flávia Saraiva fatura ouro na trave e no solo no Campeonato Brasileiro
No solo, ginasta foi embalada por um mix dos sucessos: "Asa Branca", de Luiz Gonzaga, e "Homem com H", de autoria Antônio Barros, mais conhecida na interpretada por Ney Matogrosso
A carioca Flávia Saraiva arrebatou o público do Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, neste domingo (9), último dia do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A ginasta do Flamengo foi campeã na trave e também no solo, com uma coreografia irretocável, embalada ao som de um mix dos sucessos "Asa Branca", de Luiz Gonzaga, e "Homem com H", de autoria Antônio Barros, mais conhecida na interpretada por Ney Matogrosso. Quem também brilhou hoje no topo do pódio foi Arthur Nory (barra fixa), Caio Souza (barras paralelas) e Yuri Guimarães (salto).
Flavinha começou o domingo (9) com exibição de alto nível de dificuldade na trave. Cravou a nota mais alta (13.866) que lhe valeu o primeiro ouro do dia. A prata ficou com Gabriela Barbosa (13.266), atleta do Pinheiros, e o bronze com Gabriela Vieira (13.100), do Flamengo.
A carioca voltou a subir ao topo do pódio com sua apresentação do solo. Com nota 13.833, Flávia Saraiva tornou-se forte candidata a brigar por medalha no Mundial da modalidade, em outubro, na Holanda. Na edição no ano passado, a japonesa Sugihara Aiko foi campeã mundial com nota idêntica à obtida hoje por Flavinha.
A prata no solo ficou com a ginasta Júlia Coutinho (13.266), do Flamengo, que exibiu uma coreografia ao som da canção “Maria, Maria”, de autoria de Milton Nascimento e Fernando Brant, imortalizada na voz de Elis Regina. Quem completou o pódio 100% rubro-negro, foi a atleta Hellen Silva (13.200).
Finais masculinas
A disputa da barra fixa foi uma das mais acirradas na disputa masculina. Houve empate dos ginastas Arthur Nory e Diogo Paes – ambos do clube Pinheiros – que cravaram 13.966. Nory faturou o ouro pelo critério de desempate. O bronze ficou com Patrick Correia (13.666), também atleta do Pinheiros.
Um dia após levar o ouro nas argolas, Caio Souza (Minas Tênis Clube – MTC) sobrou nas barras assimétricas. Nascido em Volta Redonda (RJ), o ginasta foi campeão com nota 13.966. Em segundo lugar, com a prata, ficou Dreick Goulart (13.133), do Grêmio Náutico União. O ginasta Johnny Oshiro (12.466), da Associação de Ginástica Di Thiene de Pais (Agith), levou o bronze, um dia após ter sido campeão no cavalo.
Colega de Oshiro no Agith, Yuri Guimarães faturou o segundo ouro no Brasileirão nas finais de aparelhos – o primeiro foi obtido o sábado (8), na final do solo. Hoje Yuri foi campeão no salto, com média 14.133. Também subiram ao pódio João Perdigão, do Pinheiros, que levou a prata, e Christian Dorneles com o bronze.