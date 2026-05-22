Flamengo anuncia contratação de 'joia' do Mirassol

O Flamengo anunciou a contratação do meia Cristian Araújo, de 16 anos, um dos destaques das categorias de base do Mirassol. O jovem assinou contrato até 2028, com opção de prorrogação por mais um ano e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 293 milhões) para clubes do exterior. Após conhecer o Ninho, centro de treinamento do Flamengo, o meia assinou o contrato nesta quarta-feira, 20.

Cristian ganhou projeção após atuar pelo Mirassol na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Mesmo com 15 anos, o meia vestiu a camisa 10 da equipe paulista e deu uma assistência na vitória sobre o Forte-ES, na primeira rodada.

Antes de acertar com o Flamengo, o jogador era monitorado por outros clubes. Entre os interessados estavam o Grupo City, conglomerado responsável por equipes como Manchester City, Bahia e Girona-ESP, além de Corinthians, Atlético Mineiro e Hoffenheim-ALE.

O meia também recebeu destaque internacional recentemente após ser citado pelo jornal espanhol "Diario AS" como uma das promessas do futebol brasileiro.

A contratação faz parte da política adotada pelo Flamengo para ampliar os investimentos nas categorias de base. Antes de defender o Mirassol, Cristian Araújo passou pelas categorias de base do Palmeiras.