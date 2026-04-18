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LUTO

Família se despede de Oscar em cerimônia reservada de cremação

Atleta morreu nessa sexta, 17, em Santana de Parnaíba (SP) aos 68 anos

por Agência Brasil
Publicado há 7 horasAtualizado há 4 horas
Família se despede de Oscar em cerimônia reservada de cremação (Agência Brasil)
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Família se despede de Oscar em cerimônia reservada de cremação (Agência Brasil)
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O ídolo Oscar Schmidt foi cremado na noite dessa sexta-feira (17) em São Paulo. A cerimônia foi restrita a familiares e amigos próximos do ex-jogador. Em nota nas redes sociais, a família agradeceu o apoio dos fãs e pediu respeito. “A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. A despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e privacidade neste momento”, diz a nota.

O corpo de Oscar saiu do Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, vestindo a camisa da Seleção Brasileira de Basquete, símbolo da trajetória incrível do ex-jogador dentro das quadras. Esse era um dos pedidos do próprio Oscar e que foi atendido pelos familiares.

Segundo a prefeitura de Santana de Parnaíba, onde o ex-jogador morreu, Oscar passou mal na própria residência no início de sexta-feira (17) e foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana pelo Serviço de Resgate, “já em parada cardiorrespiratória (PCR), chegando à unidade um pouco antes das 14h sem vida”.

Oscar Schmidt foi diagnosticado com um câncer no cérebro em 2011. Havia passado por cirurgias e por diversos tratamentos. Em 2022, decidiu interromper os cuidados. Em 2014, também teve diagnosticada uma arritmia cardíaca.

Era casado com Maria Cristina Victorino desde 1981. Teve dois filhos: Filipe, nascido em 1986, e Stephanie, nascida em 1989.