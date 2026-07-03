Espanha e Portugal se enfrentam nas oitavas de final

Espanha e Portugal confirmaram o favoritismo nesta quinta-feira, 2, e agora protagonizarão um dos confrontos mais aguardados da Copa do Mundo. As duas seleções europeias que contam com os craques Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo se enfrentam na próxima segunda-feira, 6, valendo vaga nas quartas de final do Mundial.

A Espanha garantiu a classificação com uma atuação dominante diante da Áustria. A atual campeã europeia venceu por 3 a 0, controlando a partida do início ao fim no SoFi Stadium, em Los Angeles. O destaque foi o atacante Mikel Oyarzabal, autor de dois gols, aos 36 e aos 89 minutos. Pedro Porro completou o placar aos 66 minutos. A equipe comandada por Luis de la Fuente manteve sua solidez defensiva e praticamente não sofreu sustos durante o confronto.

Mais tarde, em Toronto, Portugal precisou de muito mais esforço para avançar. A Croácia saiu na frente aos 53 minutos, com Ivan Perisic, mas Cristiano Ronaldo empatou aos 68, cobrando pênalti. Quando a prorrogação parecia inevitável, Gonçalo Ramos, que havia acabado de entrar em substituição ao CR7, marcou de cabeça aos 49 minutos do segundo tempo (90+4) e decretou a vitória portuguesa por 2 a 1. Nos instantes finais, a Croácia ainda chegou a balançar as redes, mas o gol de empate foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

Com os resultados, Espanha e Portugal confirmam presença nas oitavas de final e farão um clássico ibérico na próxima segunda-feira, às 16h. O vencedor do confronto garantirá vaga entre os oito melhores da Copa do Mundo e seguirá na disputa pelo título.