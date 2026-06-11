Em jogo marcado por expulsões, México vence a África do Sul na estreia da Copa

Em partida marcada por três expulsões e pela festa da torcida mexicana nas arquibancadas do Estádio Azteca, na Cidade do México, os co-anfitriões confirmaram seu favoritismo e bateram a África do Sul por 2 a 0 para conquistar a primeira vitória da Copa do Mundo de 2026.

Os gols do jogo foram marcados pelos atacantes Julian Quinones e Raúl Jiménez, com o time da casa jogando com um a mais desde o início do segundo tempo, após a expulsão do volante sul-africano Sithole pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Foi a primeira vitória da seleção mexicana na oitava participação em um jogo de estreia de uma edição do Mundial. A equipe também fez a primeira partida das Copas de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 e 2010, com cinco derrotas e dois empates.

Aos quatro minutos, o atacante Jiménez criou o primeiro grande lance da Copa, em chute da entrada da grande Ã¡rea que parou em boa defesa do goleiro Ronwen Williams.

Apenas quatro minutos depois, o colombiano naturalizado mexicano Quinones se aproveitou de um erro na saí­da de bola da defesa sul-africana para fazer, com um chute rasteiro, o primeiro gol do Mundial.

Com a vantagem, a seleção da casa tirou o pé do acelerador, sem que os africanos conseguissem levar perigo Ã meta de Tala Rangel.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Wilton Pereira Sampaio aplicou o Cartão vermelho e expulsou de campo o volante sul-africano Sithole, após entrada dura em Brian Gutierrez, praticamente enterrando qualquer chance de reação do time visitante.

Aos 22, o experiente Jimenez, de 35 anos, do Fulham, ampliou de cabeça, completando cruzamento de Reyes pela direita, sacramentando a vitória mexicana.

Aos 38, a África do Sul ainda teve mais um jogador expulso, com vermelho para o meia Zwane por agressão contra o atacante mexicano Roberto Alvarado em uma disputa sem a bola.

Já nos acréscimos, nos 46 do segundo tempo, o zagueiro e capitão mexicano Montes interrompeu uma tentativa de contra-ataque da equipe adversária e Também foi expulso.