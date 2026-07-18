Em confronto direto, Novorizontino perde para o Fortaleza

O Grêmio Novorizontino enfrentou o Fortaleza na noite desta sexta-feira, 17, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas viu o time da casa sair na frente nos minutos iniciais e, por mais que pressionou (teve 62% de posse de bola), não conseguiu o empate. O Leão Cearense venceu por 1 a 0.

Era um confronto direto entre equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela e o Tigre do Vale acabou sendo ultrapassado pelo rival. A equipe comandada por Enderson Moreia permanece com 30 pontos e ocupa a sexta colocação da competição, enquanto o Fortaleza chegou aos 31 e assumiu o 5º posto.

O único gol do jogo saiu aos dois minutos do primeiro tempo. Após erro na saída de bola do Novorizontino, Vitinho aproveitou a oportunidade e finalizou cruzado para abrir o placar para os donos da casa, 1 a 0. Mesmo assim, o Tigre mostrou personalidade e assumiu o controle das ações ofensivas durante boa parte do confronto. A equipe trabalhou a posse de bola, ocupou o campo de ataque e criou boas oportunidades para igualar o marcador.

As melhores chances da etapa inicial passaram pela cabeça de Robson e pelos pés de Reidiney, em chute da entrada da área, e Rômulo, que finalizou de dentro da grande área. O goleiro João Ricardo contou com a sorte no cabeceio de Robson à direita do gol e defendeu os outros dois chutes para manter a vantagem do Fortaleza até o intervalo.

Na segunda etapa, o Tigre seguiu em busca do empate, mantendo postura ofensiva e tentando encontrar espaços na defesa adversária. A melhor chance foi no cabeceio de Patrick, que o goleiro desviou e viu a bola explodir no travessão. Apesar do volume de jogo e da insistência até os minutos finais, a equipe aurinegra não conseguiu transformar as oportunidades criadas em gol.

Agora, o Grêmio Novorizontino volta suas atenções para o encerramento do primeiro turno. Na próxima terça-feira, às 19h30, o Tigre recebe o Criciúma, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, buscando retomar o caminho das vitórias diante de sua torcida.