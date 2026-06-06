Eles vestiram a Amarelinha

Embora nascido na capital paulista, o zagueiro Ronaldão foi revelado pelo Rio Preto Esporte Clube, pelas mãos do técnico Valter Zaparolli, antes de se destacar pelo São Paulo e pelo Flamengo. Convocado para a Copa do Mundo de 1994 quando atuava no futebol japonês, integrou o grupo que conquistou o tetracampeonato. Foi na Seleção que recebeu o apelido Ronaldão, criado para diferenciá-lo do então jovem atacante Ronaldo Nazário.

O Rio Preto também teve representantes nas primeiras décadas da Seleção Brasileira. O ponta Zeca Lopes, revelação do Batatais e que teve passagem apenas em amistosos pelo clube rio-pretense, integrou a equipe nacional na Copa do Mundo de 1938. Na mesma competição esteve o defensor Argemiro, que atuou pelo Rio Preto entre 1931 e 1935 e foi convocado quando defendia a Portuguesa Santista.

Ídolo do América de Rio Preto, o atacante Marinho também vestiu a camisa da Seleção. Antes de jogar no América, ele foi convocado ainda nas categorias de base, disputou os Jogos Olímpicos de Montreal, em 1976. Anos depois de virar ídolo no América, em 1986, tornou-se o último jogador do Bangu a ser chamado para a Seleção principal, marcando inclusive um gol em amistoso contra a Finlândia. Outro nome importante foi Mirandinha, revelado pelo América, que brilhou em Corinthians e São Paulo antes de integrar o elenco brasileiro na Copa do Mundo de 1974.

O atacante Luan, revelado pelo América e Tanabi, conquistou a medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Outro destaque revelado pelo América foi o ponta Izael. Integrante da Seleção campeã mundial sub-20 em 1985, em Moscou, participou de uma geração que contou com nomes como Taffarel, Silas, Muller e Dida.

Destaque no Guarani, Corinthians e no Palmeiras, o artilheiro Luizão, de Rubineia, foi pentacampeão em 2002, como reserva de Ronaldo Fenômeno.

A lista de craques com ligação regional na Seleção inclui ainda o volante Doriva, de Nhandeara, o zagueiro Juninho, de Olímpia. Por outras seleções, o zagueiro Marcos Tanaka, ex-Mirassol, que jogou pelo Japão, e o meia-atacante Marcos Sena, que defendeu o América em 1998, e depois a seleção da Espanha.

A relação entre os clubes de Rio Preto e região com a Seleção ainda inclui Adamastor, Ambrósio e Dirceu, do América e Rio Preto. Eles foram campeões do Sul-Americano de Novos de 1962, no Peru.