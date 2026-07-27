Dois atletas de Rio Preto são destaques na SP City Marathon

Dois atletas de Rio Preto foram destaque na SP City Marathon, no domingo, 26, uma das maiores provas de corrida de rua do País. Victor Andrade ficou em sétimo lugar nos 42 km e Ademir de Oliveira, conhecido como Raio, ficou na oitava colocação na meia-maratona.

Vitinho, atleta do projeto ARPA/SMEL/Instituto Rodobens/Correndo Para o Futuro, completou os 42,2 quilômetros em 2h23min23s e terminou na 7ª colocação geral da elite masculina, registrando a melhor colocação entre os atletas da região na prova.

Já na meia-maratona, prova de 21km, Ademir Oliveira, da CHRunners/Cozimax chegou na oitava colocação, com um tempo de 1h08min21.

"Foi um sonho realizado que começou desde a última edição, que larguei no povão com objetivo de sair na Elite dessa prova. Foram meses de preparação com grandes resultados pra chegar e fazer bonito nessa edição", disse Ademir.

O projeto ARPA/SMEL/Instituto Rodobens/Correndo Para o Futuro também foi representado por Gilmar Lopes e Matheus Xavier na meia maratona.