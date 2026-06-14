DO BRANCO AO CANARINHO

A história dos uniformes da Seleção Brasileira de futebol acompanha a própria trajetória do esporte no país e reflete mudanças culturais, esportivas e tecnológicas ao longo das décadas. Nos primeiros anos, a equipe utilizava camisas predominantemente brancas, combinadas com calções escuros. Esse uniforme foi usado até a década de 1950, quando ocorreu uma das maiores transformações visuais da seleção.

Após a derrota na Copa do Mundo de 1950, surgiu a ideia de criar um uniforme que representasse melhor as cores da bandeira nacional. Em 1953, foi adotada a tradicional camisa amarela com detalhes verdes, acompanhada de calções azuis e meias brancas. O novo modelo rapidamente se tornou um símbolo do futebol brasileiro e passou a ser conhecido mundialmente como “amarelinha”.

Ao longo dos anos, pequenas alterações foram feitas no design, incluindo mudanças no formato da gola, nos tons das cores e nos materiais utilizados. Nas décadas de 1970 e 1980, os uniformes tornam-se ícones da história do esporte. Com o avanço da tecnologia têxtil, os tecidos passaram a ser mais leves, resistentes e confortáveis, favorecendo o desempenho dos atletas.

Além do uniforme principal, a Seleção Brasileira também utiliza uma camisa reserva, geralmente azul, inspirada em um dos momentos mais marcantes da conquista da Copa do Mundo de 1958. Atualmente, os uniformes combinam tradição e inovação, preservando elementos históricos enquanto incorporam recursos modernos. Dessa forma, as vestimentas da seleção não representam apenas uma equipe de futebol, mas também um importante símbolo da identidade nacional e da paixão dos brasileiros pelo esporte.