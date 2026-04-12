Dirigentes criticam atuação de árbitro de Mirassol x Bahia; 'não pode apitar nunca mais', diz Paulinho

Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia pelo Brasileirão neste sábado, dirigentes do Mirassol foram a público reclamar contra o árbitro Paulo Cesar Zanovelli. Segundo eles, não apenas o juiz teve um péssimo julgamento em campo, como foi provocativo ao se dirigir aos jogadores do time paulista, falando para que fossem “chorar no vestiário”.

“Este é o sexto jogo que somos prejudicados pelo VAR”, disse o vice-presidente Junior Antunes. “Em momento algum a diretoria está sendo omissa por nada… a gente está muito triste pelo que está acontecendo”, acrescentou, dizendo que Paulinho chegou a falar com o presidente de arbitragem após o jogo.

“Não estou pedindo nada que favoreça o Mirassol. Só estou pedindo igualdade. O que deixa a gente mais triste é um árbitro como esse de hoje aqui falar para nossos atletas no campo 'vai chorar lá no vestiário'”, disse Antunes, indignado.

Em seguida, Paulinho, executivo de futebol, se pronunciou também em tom de lamentação. “Eles conseguiram mais uma vez tirar talvez o nosso foco e fazer com que a gente em algum momento perca o tesão de trabalhar com futebol. E a culpa é da arbitragem”, disse o ex-jogador.

“Um árbitro que coloca que meu atleta tem de chorar no vestiário, desculpa, não pode apitar nunca mais… uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida”, completou Paulinho.

LANCE POLÊMICO

Após o gol de empate no segundo tempo, o Mirassol conseguiu equilibrar o jogo e quase marcou o segundo aos 31. Porém, aos 43, o cenário se transformou. Gilberto tomou a bola de Negueba no setor defensivo e saiu em contra-ataque com Acevedo, que tocou para Cristian Oliveira. O atacante chutou, a bola bateu na trave e sobrou para Sanabria, que tocou para o fundo do gol e virou o marcador.

O gol gerou revolta por parte dos jogadores e comissão técnica do Mirassol, que pediram falta de Gilberto em Negueba no início do lance. Eles se recusaram a dar a saída da bola, mesmo com a confirmação do VAR, o que gerou as expulsões do técnico Rafael Guanaes e de Eduardo, ambos no banco de reservas.

Após nove minutos de paralisação, o jogo voltou a rolar, com o time da casa se lançando ao ataque. Entretanto, os comandados por Rogério Ceni se fecharam na defesa e não deram chances ao adversário, que revoltado, amargou mais uma derrota em casa no Brasileirão.

Com o resultado, o Mirassol chegou a uma sequência de seis derrotas consecutivas no Brasileirão, além de nove jogos seguidos sem vitória no campeonato, e segue na zona de rebaixamento, com seis pontos, na lanterna. Do outro lado, o Bahia se firmou na briga por vaga no G4. Agora com 20 pontos, o time baiano igualou a pontuação do São Paulo e briga pelo topo da tabela.