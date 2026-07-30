América anuncia acordo de R$ 1,2 milhão em processos trabalhistas

A diretoria do América Futebol Clube anunciou essa semana ter firmado 26 acordos trabalhistas, que somam R$ 1.231.600,00, durante audiências de conciliação realizadas na terça-feira, 28, e quarta-feira,29, em Rio Preto. As negociações fazem parte do processo de reestruturação financeira do clube. Ao todo, 40 credores foram convocados pela Justiça do Trabalho. Nove credores não compareceram às audiências.

A lista de participantes foi definida pela própria Justiça do Trabalho. Os processos envolvem ações ajuizadas entre 1999 e 2024, período em que o clube acumulou mais de 150 reclamações trabalhistas, com uma dívida superior a R$ 15 milhões.

As ações são referentes às gestões dos ex-presidentes Pedro Batista (1999, 2001 e 2002), Edmar Rocha (2003), Joacy Lopes (2004 e 2005), Alcides Zanirato (2006 a 2011), Luiz Carlos De Marco (2012 a 2014), José Pereira Neto (2015 a 2018) e Luiz Donizete Prieto (2020 a 2024).

De acordo com o advogado trabalhista do América, Davi Quintiliano, os acordos consolidam o compromisso da atual gestão em quitar dívidas deixadas por administrações anteriores.

Para o presidente do América, Marcos Vilela, os acordos representam o início de um processo mais amplo de recuperação financeira. A diretoria pretende dar continuidade às negociações para reduzir o passivo trabalhista e fortalecer a reconstrução administrativa e financeira do clube.

“Desde quando nós vencemos a eleição e assumimos o América, isso sempre fez parte do nosso planejamento: conseguir amenizar gradativamente as dívidas, sejam elas trabalhistas, cíveis ou tributárias. Para isso, estruturamos uma área jurídica e, desde o primeiro momento, mantivemos diálogo com a Justiça do Trabalho. Graças a Deus, conseguimos agora amenizar uma parte dessas dívidas”, afirmou.

Os valores acordados serão pagos por meio de alvarás judiciais expedidos pela Justiça do Trabalho em favor dos credores.

Sobre outros passivos, o presidente explicou que o clube também avança em outras frentes. “Estamos trabalhando também na parte cível e tributária. Essa ainda não está fechada. São débitos com o município, o Estado e a União. Acreditamos que, em curto prazo, vamos conseguir concluir esse levantamento e ter em mãos, com precisão, qual é a real dívida nessa área”, completou.