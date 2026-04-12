Desfalcado, São Paulo perde para o Vitória em Salvador

Em tarde de pouca inspiração em Salvador, o São Paulo foi superado pelo Vitória, por 2 a 0, no Barradão, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. O time tricolor sentiu o desfalques de jogadores importantes e produziu pouco diante do rival baiano. A equipe são-paulina ainda teve um jogador expulso no início do segundo tempo e ficou ainda mais exposta depois de mexidas ruins do técnico Roger Machado. Cacá e Ramon marcaram fizeram os gols da partida.



Com a derrota, o São Paulo interrompe uma sequência de três jogos invictos, estaciona nos 20 pontos e perde a chance de encostar no Palmeiras na liderança do Brasileirão. O time tricolor volta a campo na terça-feira para enfrentar os chilenos do O’Higgins, pela Copa Sul-Americana. No sábado, encaram o Vasco, no Rio, pelo Brasileirão.



Já o Vitória chegou aos 14 pontos e se distancia da zona de rebaixamento. O próximo compromisso dos baianos no Brasileiro será no próximo sábado, novamente em casa, contra o Corinthians



Apesar de estar desfalcado de alguns de seus principais jogadores (Lucas Moura, Luciano, Pablo Maia, Bobadilla e Calleri), o São Paulo tentou adotar uma postura de protagonismo no Barradão. O time de Roger Machado ficou por mais tempo com a posse de bola e buscou marcar o Vitória no campo de defesa para sufocar o adversário. A equipe tricolor levou perigo em finalizações de Artur, dentro da área, e Marcos Antônio, em chute de longa distância.



O Vitória encontrou muita dificuldade para superar a marcação são-paulina e chegar em superioridade numérica ao ataque para levar perigo à meta do goleiro Rafael. Quando a equipe baiana acertou um passe em profundidade nas costas da defesa, a arbitragem assinalou impedimento. Ao recuperar a bola, o São Paulo buscou acelerar com esticadas nas pontas, mas Artur e Ferreira foram pouco efetivos.



Com o jogo truncado, a bola parada fez a diferença. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Cacá aproveitou o desvio após cobrança de falta para mandar para o fundo das redes e abrir o placar para o Vitória. Após o gol, o São Paulo se lançou ao ataque e assustou em finalização de André Silva, que parou em boa defesa de Lucas Arcanjo, e chute cruzado de Artur, que passou à frente de Cauly na pequena área.



O São Paulo voltou do intervalo com o objetivo de manter um ritmo intenso para buscar o empate, mas o técnico Roger Machado precisou revisar seu plano logo no início do segundo tempo após o lateral Lucas Ramon ser expulso por acertar um chute no rosto de Matheuzinho. Com um jogador a menos, a equipe tricolor ficou exposta e o Vitória passou a teve a chance de ampliar logo no início da segunda etapa, mas desperdiçou contra-ataques.



Mesmo após a expulsão, o São Paulo continuou com maior posse de bola, mas perdeu criatividade depois da saída de Cauly, sacrificado para dar lugar ao lateral Cédric na recomposição da linha de defesa. Perigoso, o Vitória por pouco não aumentou a vantagem em cobrança de falta de Erick, que acertou a trave.



Roger fez mudanças para manter o time ofensivo. O treinador colocou opções de velocidade, como Tapia e Tetê, e foi para o tudo ou nada ao abdicar do meia Danielzinho para colocar o jovem Lucca, outro atacante. O São Paulo pagou o preço por se expor com um jogador a menos e viu o Vitória ampliar aos 37 minutos com Ramon, em ótima tabela de pé em pé até o lateral-esquerdo receber livre na área para definir a partida.



FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 2 X 0 SÃO PAULO



VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas (Ronald), Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Renê); Erick e Renato Kayzer (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.



SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho (Lucca), Marcos Antônio e Cauly (Cédric Soares); Artur, André Silva (Tapia) e Ferreira (Tetê). Técnico: Roger Machado.



ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).



GOLS - Cacá, aos 35 minutos do primeiro tempo; Ramon, aos 37 do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Tarzia e Baralhas (Vitória); Marcos Antônio, Tetê e Rafael Tolói (São Paulo).



CARTÕES VERMELHOS - Lucas Ramon (São Paulo).



PÚBLICO - 18.102 torcedores.



RENDA - R$ 539.406,00.



LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).