De Rio Preto, Joana Caroline é convocada para a Seleção Brasileira de patins

A patinadora rio-pretense Joana Caroline Tavares Melo, de 12 anos, é uma das três atletas que vão representar a Seleção Brasileira na Roller Freestyle World Cup 2026, o campeonato mundial da categoria. Joaninha conquistou a vaga após o título do 5º Campeonato Brasileiro de Patins, disputado em Brasília.

Na competição em Brasília, a atleta de Rio Preto garantiu o primeiro lugar geral, com nota 90,6, na modalidade park. Na modalidade street, Joana também subiu ao pódio no sábado, com o terceiro lugar na categoria.

"Para mim, é um sonho que virou realidade! Eu sempre assistia os atletas usando o uniforme do Brasil e imaginava como seria. Essa conquista representa todo o tempo que eu passo treinando e o quanto eu amo patinar. Depois de ganhar o Brasileiro em Brasília, ver que agora vou poder levar o nome do meu País e da minha cidade para fora é a melhor sensação do mundo", disse Joaninha.

A adolescente confessa que está ansiosa. "Dá um friozinho na barriga, sim! Saber que tem muita gente torcendo por mim dá uma responsabilidade maior, mas eu procuro não pensar nisso. Na hora que eu coloco os patins, eu foco no que eu treinei e tento me divertir fazendo o que eu gosto," diz Joaninha, que agora vai tentar levantar os custos da viagem para participar do torneio.

A Roller Freestyle World Cup 2026 é uma competição internacional de elite organizada pela World Skate, programada para ocorrer de 15 a 20 de junho de 2026, em Ostia, Roma, na Itália. O evento foca exclusivamente na disciplina de Park (parque), reunindo os melhores patinadores do mundo nas categorias Masculino, Feminino, Júnior Masculino e Júnior Feminino.

Joana quer manter o alto nível para participar em outubro do World Skate Games, que acontece em Assunção, no Paraguai. "É um evento gigante, como se fossem as Olimpíadas de todos os esportes de patins."