De Rio Preto, Joana Caroline é campeã brasileira de patins
Jovem ficou com o título nacional em Brasília, neste domingo, 12, com nota 90,6 e entra forte na briga por vaga na seleção
A patinadora rio-pretense Joana Caroline Tavares Melo, de 12 anos, conquistou o título do 5º Campeonato Brasileiro de Patins, disputado neste final de semana, em Brasília. A atleta garantiu o primeiro lugar geral, com nota 90,6. Na modalidade street, Joana também subiu ao pódio no sábado, com o terceiro lugar na categoria.
A competição abre a seletiva nacional para o Campeonato Mundial, previsto para outubro, no Paraguai. Apenas três atletas da categoria júnior serão convocadas ao fim do circuito, que ainda terá etapas em junho, em Barretos, e em agosto, em Amparo.
O resultado reforça a fase da atleta, que já havia vencido a abertura do Circuito Paulista, em Guarulhos, no dia 15 de março. Atual bicampeã estadual, com títulos em 2024 e 2025, ela busca o tricampeonato na temporada.
Para compensar a falta de estrutura específica em Rio Preto, Joana intensificou os treinos em Barretos, Sorocaba, Ribeirão Preto entre outras cidades que oferecem infraestrutura adequada para a modalidade.
No cenário internacional, também teve resultado relevante neste ano. Disputou o Winterclash, na Holanda, e terminou em terceiro lugar na categoria júnior.
Joana Caroline conta com apoio da Echo Skates, Laço Fort Corretora de Seguros, VT Auto Center, Instituto Rodobens, Vasconcellos Odontologia, Sorella Gelato, eusoquerofotografar, Instituto Estefanini, Drade’s, SMEL Rio Preto, Colégio Invictus, Wizard e Timboré Acqua & Fitness.