Copa do Mundo 2026: confira a agenda dos jogos desta segunda-feira

A Copa do Mundo de 2026 entra em mais um dia decisivo nesta segunda-feira, 29, com três confrontos válidos pela fase de 16 avos de final — a primeira etapa do mata-mata do torneio, disputada pela primeira vez em razão da ampliação da competição para 48 seleções.

Os vencedores avançam às oitavas de final, enquanto os derrotados se despedem da competição.

Agenda dos jogos (horário de Brasília)

14h – Brasil x Japão

Fase: 16 avos de final

Local: Houston

Transmissão: TV Globo, SporTV, CazéTV, Globoplay, Ge TV e SBT.

17h30 – Alemanha x Paraguai

Fase: 16 avos de final

Local: Foxborough (região de Boston)

Transmissão: TV Globo, SporTV, CazéTV, Globoplay, Ge TV e SBT.

22h – Holanda x Marrocos

Fase: 16 avos de final

Local: Monterrey

Transmissão: CazéTV

A rodada marca o segundo dia da fase eliminatória da Copa do Mundo. Após o encerramento da fase de grupos, o torneio passa a ser disputado em jogos únicos: em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão segue para a prorrogação e, se necessário, para a disputa por pênaltis. Os classificados desta segunda-feira se juntarão aos vencedores dos demais confrontos do mata-mata na busca por uma vaga nas oitavas de final.