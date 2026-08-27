Copa AME vai gravar árbitros e pode tirar pontos por ofensas de pais

A Copa AME vai passar a gravar as conversas entre árbitros e jogadores durante as partidas. Cada profissional da arbitragem usará um equipamento para registrar o que é dito dentro de campo, tanto pelos atletas quanto pela própria equipe responsável pelo jogo.

A medida será adotada nas diferentes categorias e disputas da competição, que envolvem mais de 10 mil jogadores em cidades do interior paulista. O objetivo é facilitar a apuração de reclamações, ameaças, xingamentos e outros episódios ocorridos durante os confrontos.

“O gravador dará mais segurança para todos. Se houver uma denúncia, teremos o registro do que realmente foi dito dentro de campo”, afirma Nicollas Neves, diretor da Copa AME.

O regulamento também terá regras mais rígidas para pais e torcedores que ofenderem a arbitragem, jogadores ou integrantes das equipes adversárias. Dependendo da gravidade e da reincidência, a punição poderá chegar à perda de pontos da equipe.

“Os adultos precisam entender que estão em uma competição de formação. Não podemos aceitar que o comportamento fora de campo prejudique os atletas”, diz Neves.

As mudanças foram apresentadas durante um curso de arbitragem promovido pela AME. A formação reuniu 70 participantes de mais de 30 cidades na última semana.

O curso foi ministrado por Nelson Marque, árbitro da CBF e da Federação Paulista de Futebol, e Paulo Sérgio dos Santos, árbitro da federação paulista. A programação abordou as atualizações recentes e promoveu a reciclagem das demais regras utilizadas nas competições.

CASO DE POLÍCIA EM CATANDUVA

Um dos exemplos de jogo que virou caso de polícia ocorreu em Catanduva. O árbitro Thiago Carlos Berni afirmou ter sido agredido por jogadores, pais e torcedores após a partida entre Bola na Rede e Grêmio Olimpiense, válida pela Copa AME.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o árbitro sofreu agressões físicas depois da expulsão de atletas da equipe visitante e precisou ser levado ao Hospital Padre Albino com lesões no ombro, costas e rosto.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia Seccional de Catanduva. O árbitro passou por exame de corpo de delito e pediu identificação e responsabilização dos envolvidos.