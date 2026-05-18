Conmebol tira jogo da Bolívia e Mirassol escapa da altitude

A Conmebol anunciou na noite deste domingo, 17, que a partida entre Always Ready x Mirassol, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, será em Assunção, no Paraguai. O jogo está marcado para esta terça-feira, às 21h, mas o estádio da partida ainda não foi oficializado pela entidade.

A partida seria realizado em El Alto, na Bolívia, mas foi transferida de local. A cidade tem altitude de 4,1 mil metros.

Com isso, o Mirassol trabalha na reorganização da logística da partida. A delegação estava em Belo Horizonte e foi para Assunção, num voo direto, ainda no domingo. Na capital mineira, o Leão perdeu para o Atlético-MG por 3 a1 no último sábado, 16, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com a ESPN, a cidade boliviana não tem condições de sediar o confronto por conta da greve de transportes, protestos da população e bloqueios de algumas vias importantes.

O Mirassol lidera o Grupo G da Libertadores com nove pontos. Já o Always Ready é o lanterna da chave, com três pontos.