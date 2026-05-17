Com polêmica em substituição, Santos perde do Coritiba por 3 a 0

Diante de mais de 40 mil torcedores e sob grande expectativa pela atuação de Neymar, o Peixe foi dominado pelo Coritiba e acabou derrotado por 3 a 0, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou a crise santista e frustrou o público, que lotou a Neo Quimica Arena.

O grande nome da partida foi Breno Lopes. O atacante abriu o placar logo no início e voltou a marcar ainda no primeiro tempo, conduzindo a superioridade do Coxa. O terceiro gol foi anotado por Josué, em cobrança de pênalti, consolidando a ampla vantagem construída pelos visitantes antes mesmo do intervalo.

Além da derrota, um episódio envolvendo Neymar roubou a cena. O camisa 10 deixou o gramado durante uma substituição. O atacante atribuiu a saída a uma falha comunicação durante o procedimento.

O episódio aumentou o clima de tensão em torno do astro santista justamente em sua última atuação antes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.

O cenário, porém, foi bem diferente do esperado: vaias, atuação apagada e uma derrota contundente.

O Coritiba entrou na rodada ocupando a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. Com a vitória, o Coxa subiu para a 6ª posição, com 23 pontos, enquanto o Peixe caiu para a 16ª colocação, com os mesmos 18 pontos.