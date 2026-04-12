Com polêmica de arbitragem, Mirassol perde para o Bahia

Maior surpresa da última temporada, o Mirassol segue sem se encontrar no Brasileirão 2026. Na noite deste sábado, o time paulista voltou ao estádio José Maria de Campos Maia para encarar o Bahia, pela 11ª rodada e de virada, acabou derrotado por 2 a 1, acentuando a crise técnica na competição.

Com o resultado, o Mirassol chegou a uma sequência de seis derrotas consecutivas no Brasileirão, além de nove jogos seguidos sem vitória no campeonato, e segue na zona de rebaixamento, com seis pontos, na lanterna. Do outro lado, o Bahia se firmou na briga por vaga no G-4. Agora com 20 pontos, o time baiano igualou a pontuação do São Paulo e passa a brigar pelo topo da tabela.

O duelo de opostos começou agitado. Logo no primeiro minuto, o Mirassol chegou com Edson Carioca, que de cabeça, mandou muito perto do gol. Do outro lado, o Bahia respondeu com Erick Pulga, que arriscou de fora da área aos 10, mas parou em Walter.

Entretanto, a pressão inicial do time da casa surtiu efeito. Aos 13, após cobrança de escanteio, o zagueiro David Duarte tentou se antecipar à André Luis, mas acabou cabeceando contra a própria meta, abrindo o placar para o Mirassol, que viu Walter evitar mais um gol dos visitantes aos 20, em chute de Luciano Juba.

Desde então, o Bahia foi quem passou a dominar as ações ofensivas e pressionar o adversário, que se fechou na defesa e viu Walter salvar mais dois chutes e levar o time paulista em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time nordestino seguiu pressionando, mas quem teve a primeira grande chance foi o Mirassol. Aos seis, Nathan Fogaça recebeu de Eduardo, cortou para o meio e soltou uma bomba para uma grande defesa de Léo Vieira, que evitou o segundo do time da casa.

A pressão do Bahia surtiu efeito. Ademir recebeu lançamento no ataque, invadiu a área, foi derrubado por Victor Luis e o árbitro Paulo Zanovelli assinalou pênalti. Luciano Juba foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual no placar aos 19 minutos.

Após o gol, o Mirassol conseguiu equilibrar o jogo e quase conseguiu marcar o segundo aos 31, com Alesson, que ficou cara a cara com Léo Vieira, mas viu David Duarte travar o chute na "hora H" e evitar o segundo. Logo depois, aos 35, Gabriel Pires cobrou falta, a bola desviou na barreira e Nathan Fogaça chutou em cima de Léo Vieira, que "operou um milagre".

Entretanto, aos 43, o cenário se transformou. Gilberto tomou a bola de Negueba no setor defensivo e saiu em contra-ataque com Acevedo, que tocou para Cristian Oliveira. O atacante chutou, a bola bateu na trave e sobrou para Sanabria, que tocou para o fundo do gol e virou o marcador.

O gol gerou revolta por parte dos jogadores e comissão técnica do Mirassol, que pediram falta de Gilberto em Negueba no início do lance. Eles se recusaram a dar a saída da bola, mesmo com a confirmação do VAR, o que gerou as expulsões do técnico Rafael Guanaes e de Eduardo, ambos no banco de reservas.

Após nove minutos de paralisação, o jogo voltou a rolar, com o time da casa se lançando ao ataque. Entretanto, os comandados por Rogério Ceni se fecharam na defesa e não deram chances ao adversário, que revoltado, amargou mais uma derrota em casa no Brasileirão.

Sem tempo a perder, o Mirassol já se prepara para seu segundo compromisso na Copa Libertadores, pela qual nesta terça-feira, vai ao estádio Casa Blanca, no Equador, para encarar a LDU (EQU), às 23h.

Já no domingo, o time paulista visita o Internacional, no Beira-Rio, às 11h, pela 12ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, a partir das 19h30, será a vez do Bahia ir até o Maracanã para encarar o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 2 BAHIA

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo (Victor Luis); Neto Moura, Aldo Filho (Gabriel Pires) e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca (Alesson), André Luis (Nathan Fogaça) e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.

BAHIA - Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Gilberto), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Cristian Olivera, Erick Pulga (Ademir, depois Sanabria) e Everaldo (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - David Duarte (contra), aos 13 minutos do primeiro tempo. Luciano Juba, aos 19, e Sanabria, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Carioca, Aldo Filho, Victor Luis, Rogério Ceni, Jean Lucas.

CARTÃO VERMELHO - Rafael Guanaes e Eduardo (Mirassol).

RENDA - R$ 113.080,00.

PÚBLICO - 4.276 torcedores.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).