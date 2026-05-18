Com Neymar na lista, Ancelotti anuncia os convocados para a Copa do Mundo

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou nesta segunda-feira, 18, a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O grande destaque foi a convocação de Neymar, que tinha sido chamado em nenhuma convocação de Ancelotti até aqui. Com isso, Neymar vai disputar a quarta Copa.

Outros destaques da lista foram o jovem atacante Rayan e o goleiro Weverton.

Neymar

O meia-atacante do Santos começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro. Dos 30 jogos do Santos no ano, Neymar esteve em 15. São oito vitórias santistas com o camisa 10 e apenas duas sem ele. O atacante só perdeu quatro vezes em 2026, menos da metade dos 10 revezes do time.

Raphinha, Casemiro, Fernando Diniz, Cuca e Marcelo Teixeira. São apenas alguns nomes que defenderam a convocação de Neymar. Desde que chegou ao Brasil, Ancelotti é questionado sobre Neymar. A resposta sempre foi que seriam chamados aqueles que apresentassem 100% das suas condições físicas.

A Copa

A Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Na sequência do Grupo C, o Brasil encara o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra a primeira fase contra a Escócia, em 24 de junho, em Miami.

Antes do Mundial, o Brasil tem pela frente dois amistosos: Panamá e Egito serão os últimos adversários da preparação canarinha. O duelo com os panamenhos será disputado no dia 31 de maio, no Maracanã, enquanto o confronto diante dos egípcios está marcado para 6 de junho, em Cleveland, nos EUA.

Confira a lista completa:

Goleiros

ALISSON - Liverpool

EDERSON - Fenerbahçe

WEVERTON - Grêmio

Defensores

ALEX SANDRO - Flamengo

BREMER - Juventus

DANILO - Flamengo

DOUGLAS SANTOS - Zenit

GABRIEL MAGALHÃES - Arsenal

IBAÑEZ - Al-Ahli

LÉO PEREIRA- Flamengo

MARQUINHOS - PSG

WESLEY - Roma

Meio-campistas

BRUNO GUIMARÃES - Chelsea

CASEMIRO - Manchester United

DANILO - Botafogo

FABINHO - Al-Ittihad

LUCAS PAQUETÁ - Flamengo

Atacantes