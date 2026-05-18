Com Neymar na lista, Ancelotti anuncia os convocados para a Copa do Mundo
Confira os jogadores que vão representar a Seleção Brasileira na Copa
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, divulgou nesta segunda-feira, 18, a lista de jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O grande destaque foi a convocação de Neymar, que tinha sido chamado em nenhuma convocação de Ancelotti até aqui. Com isso, Neymar vai disputar a quarta Copa.
Outros destaques da lista foram o jovem atacante Rayan e o goleiro Weverton.
Neymar
O meia-atacante do Santos começou o ano fora dos gramados, em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. Ele estreou quando a temporada já tinha um mês, pelo Campeonato Paulista. A maioria das partidas até o momento foi pelo Campeonato Brasileiro. Dos 30 jogos do Santos no ano, Neymar esteve em 15. São oito vitórias santistas com o camisa 10 e apenas duas sem ele. O atacante só perdeu quatro vezes em 2026, menos da metade dos 10 revezes do time.
Raphinha, Casemiro, Fernando Diniz, Cuca e Marcelo Teixeira. São apenas alguns nomes que defenderam a convocação de Neymar. Desde que chegou ao Brasil, Ancelotti é questionado sobre Neymar. A resposta sempre foi que seriam chamados aqueles que apresentassem 100% das suas condições físicas.
A Copa
A Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Na sequência do Grupo C, o Brasil encara o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra a primeira fase contra a Escócia, em 24 de junho, em Miami.
Antes do Mundial, o Brasil tem pela frente dois amistosos: Panamá e Egito serão os últimos adversários da preparação canarinha. O duelo com os panamenhos será disputado no dia 31 de maio, no Maracanã, enquanto o confronto diante dos egípcios está marcado para 6 de junho, em Cleveland, nos EUA.
Confira a lista completa:
Goleiros
ALISSON - Liverpool
EDERSON - Fenerbahçe
WEVERTON - Grêmio
Defensores
ALEX SANDRO - Flamengo
BREMER - Juventus
DANILO - Flamengo
DOUGLAS SANTOS - Zenit
GABRIEL MAGALHÃES - Arsenal
IBAÑEZ - Al-Ahli
LÉO PEREIRA- Flamengo
MARQUINHOS - PSG
WESLEY - Roma
Meio-campistas
BRUNO GUIMARÃES - Chelsea
CASEMIRO - Manchester United
DANILO - Botafogo
FABINHO - Al-Ittihad
LUCAS PAQUETÁ - Flamengo
Atacantes
ENDRICK - Lyon
GABRIEL MARTINELLI - Arsenal
IGOR THIAGO - Brentford
LUIZ HENRIQUE - Zenit
MATHEUS CUNHA - Manchester United
NEYMAR - Santos
RAPHINHA - Barcelona
RAYAN - Bournemouth
VINI JR - Real Madrid