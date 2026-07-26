Com gol contra, América fica no empate com o Itaquaquecetuba

O América empatou em 1 a 1 com o Itaquaquecetuba em partida realizada na manhã deste domingo, 26, no Teixeirão, no primeiro duelo da semifinal da Segunda Divisão do Campeonato Paulista sub-23.

O Rubro abriu o placar aos 31 minutos do 1º tempo com cabeçada de Diguinho após cobrança de escanteio.

A alegria, porém, durou pouco. Três minutos depois, o Itaquá empatou com gol contra de Pedro após cobrança de falta.

Os dois times voltam a se enfrentar na semana que vem, dia 2 de agosto, às 10h. Quem vencer fica com o acesso. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.