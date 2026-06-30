Com dois gols de Mbappé, França despacha Suécia e avança às oitavas

A França despachou o Noruega com vitória por 3 a 0 e arrematou a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Um dos protagonistas da partida na noite desta terça-feira (30) em Nova Jersey (Estados Unidos) foi o atacante Mbappé que marcou duas vezes hoje. O camisa 10 tornou-se o maior artilheiro em jogos mata-mata de Mundiais, com 10 gols. O terceiro gol dos Les Blues - apelido da seleção francesa - foi do meio-campista Barcola.

Na próxima fase a equipe comandada pelo técnico Didier Deschamps enfrentará o Paraguai. O duelo será no próximo sábado (4), às 18h (horário de Brasília), na Filadélfia (EUA). Já a Suécia deu adeus à competição.

A França começou ditando o ritmo de jogo desde o início. A primeira chance real de gol surgiu aos 15 minutos com chute de fora da área de Digne, que parou nas mãos do goleiro Zetterstrom. A partir daí os Les Blues enfileiraram oportunidades. Aos 19 minutos, Olise fez laçamento perfeito para Mbappé, que arrancou com a bola até ficar cara a cara com o goleiro e chutar certeiro no fundo da rede. No entanto, árbitro assinalou impedimento no início da jogada, e não validou o gol.

Aos 31 minutos, novamente Mabppé, aproveitou cruzamento rasteiro de Koundé, para mandar uma bomba na trave. Quatro minutos depois, foi a vez do meio-campista Olise quase abrir o placar de voleio. A beijou a trave, e voltou nos pés de Dembelé, que bateu para o gol, mas a bola não entrou. De tanto pressionar, os franceses inauguram o placar aos 44 minutos; Dembelé cobrou escanteio curto para Olise, que devolveu para o camisa 7 rolar para Mbappé já dentro da área. O camisa 10 driblou a marcação, puxou para perna direita e chutou certeiro. O atacante e demais jogadores foram comemorar com o técnico Didier Deschamps, que desfalcou o time na partida contra Noruega, para acompanhar o funeral da mãe, que faleceu no último dia 23.

Depois do intervalo, a França não reduziu a intensidade. Logo aos sete minutos, Olise dá ótimo passe para o camisa 7 Barcola, que ampliou a vantagem com um chute desferido de dentro da grande área. O abatimento tomou conta dos suecos, que recuaram ainda mais. Mas a França queria mais. Aos 20 minutos, Olise quase marca o terceiro com um chute forte da entrada da grande área, mas Zetterstrom espalmou evitou espalmando para fora.

Até que aos 28 minutos, Olise deu passe perfeito para Mbappé, que se infiltrou na grande área pela esquerda e bateu firme no fundo da rede. Foi o segundo gol dele na partida e o terceiro da França. Antes do fim, Doué quase marcou o quarto em bela jogada individual pela direita. O meio-campista arriscou o chute de frente para o goleiro, mas Zetterstrom defendeu.