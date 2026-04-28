Claudiney Batista conquista ouro no Grand Prix do Marrocos

O paratleta Claudiney Batista, do Clube Amigos do Deficiente (CAD) de Rio Preto, conquistou medalha de ouro no Grand Prix de atletismo paralímpico realizado em Rabat, no Marrocos. A prova integrou a etapa internacional disputada entre os dias 23 e 25 de abril. Claudiney competiu no lançamento de dardo dentro de um momento de transição na carreira após a retirada do lançamento de disco do programa dos Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

“Minha segunda competição do ano. Tinha como objetivo principal a superação da marca conquistada na estreia da temporada. No entanto, em Rabat enfrentei algumas dificuldades, principalmente pela falta de condições adequadas para treinamento no local. Apesar disso, consegui alcançar a marca de 39,84 metros, resultado que me garantiu a medalha de ouro”, afirma o atleta.

Claudiney optou por não disputar o arremesso de peso após o desgaste físico da prova do dardo e por conta de um desconforto no punho.

A conquista mantém o atleta competitivo no cenário internacional enquanto ajusta o foco técnico para o dardo, que passa a ser a principal prova neste novo ciclo. Agora, o retorno ao Brasil será voltado à retomada da rotina de treinos e evolução ao longo da temporada.

“Agora é retornar ao Brasil, retomar a rotina de treinos e seguir focado na evolução ao longo da temporada. Sabemos que o processo exige constância, e é com trabalho contínuo que vamos em busca de resultados ainda maiores”, diz Claudiney.