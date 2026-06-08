CBF aponta 'boa evolução' sobre lesão de Neymar e espera ter o atacante contra o Haiti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 8, uma atualização sobre a situação clínica de Neymar. O camisa 10 passou por uma nova ressonância magnética, que apontou evolução positiva no processo de recuperação da lesão muscular sofrida na panturrilha direita.

Em nota oficial, a entidade informou que o tratamento segue dentro do cronograma estabelecido pelo departamento médico da seleção: “O atleta Neymar foi submetido a ressonância magnética nesta segunda-feira. O exame apontou boa evolução em seu tratamento, dentro dos parâmetros esperados. Ele seguirá o processo de recuperação e de preparação física planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira.”

Neymar está afastado dos gramados desde o dia 17 de maio, quando sofreu uma lesão muscular grau 2 na panturrilha durante partida contra o Coritiba. Desde então, o atacante vem realizando trabalhos específicos para acelerar a recuperação e chegar em condições de disputar a Copa do Mundo.

Apesar da ausência nos treinamentos com bola e da impossibilidade de atuar na estreia brasileira, o jogador não corre risco de ser cortado da competição. A comissão técnica e o departamento médico mantêm a confiança de que ele estará apto para voltar a campo na segunda rodada da fase de grupos.

A expectativa é que Neymar tenha condições de enfrentar o Haiti, compromisso que pode marcar sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, o atacante seguirá cumprindo o planejamento de recuperação elaborado pela equipe médica da seleção.

Aos 34 anos, Neymar disputa sua quarta e última Copa do Mundo da carreira, sendo a principal referência de liderança do elenco comandado por Carlo Ancelotti em busca do hexacampeonato.