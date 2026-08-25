CAMPEONATO BRASILEIRO
CBF altera horário de Mirassol x Palmeiras pelo Brasileirão
Partida no Maião foi antecipada em uma hora e agora será disputada às 18h30 deste domingo, 30
por Gustavo Terao
Publicado em 25/08/2026 às 09:19Atualizado em 25/08/2026 às 09:26
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou em uma hora o horário da partida entre Mirassol e Palmeiras, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está marcado para domingo, 30, no estádio Maião, e agora tem o início previsto às 18h30, em vez das 19h30.
O motivo, segundo o site da CBF, seria uma solicitação de ajuste na grade de transmissão realizada pela Prime Video, que transmitirá a partida.
O Leão ocupa a 17ª colocação no Brasileirão e terá uma semana livre após empatar em 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro.
Já a equipe palmeirense é líder do campeonato. O Palmeiras enfrenta o Santos no Nubank Parque em partida válida pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, 26, antes de enfrentar o Mirassol no Maião.