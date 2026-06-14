Catanduvense sofre goleada de 13 a 0 contra a Matonense

Faltando apenas uma rodada para o encerramento do primeiro turno, o Grêmio Catanduvense perdeu por 13 gols a 0 contra a Sociedade Esportiva Matonense em partida realizada na manhã deste domingo, 14, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão.

Oito gols foram marcados apenas no primeiro tempo da partida.



A Matonense chegou ao confronto ocupando a vice-liderança do Grupo 2, com 16 pontos conquistados em oito partidas, e, com o resultado positivo, acumula 19 pontos. À frente dele está somente o Independente.

Do outro lado, o Grêmio Catanduvense buscava sua primeira vitória na competição, mesmo sem chances matemáticas de classificação. Não foi dessa vez.

"Vitória gigante fora de casa, com um resultado expressivo que garante confiança e um ótimo saldo para a próxima fase", manifestou o perfil do Matonense, que enfrenta o Mogi Mirim na próxima partida, marcada para sábado, 20.

No mesmo dia, o Catanduvense joga contra o Independente no estádio Agostinho Prada, em Limeira.

Gols

1º Tempo

Matheusinho (1')

Eder Vinícius (7')

Kauã (8')

Eder Vinícius (12')

Gameiro (21')

Eder Vinícius (30').

Kauã (34')

Cauê (37')

2º Tempo

Kauã (1')

Dibonito (19')

Crys (22')

Cauê (28')

Kauã (34')