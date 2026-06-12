Canadá e Bósnia empatam em 1 a 1

Canadá e Bósnia fizeram um dos jogos menos esperados desta Copa do Mundo, mas entregaram emoção. Os donos da casa arrancaram um empate em 1 a 1 em bela jogada e derrubaram um tabu: conquistaram o primeiro ponto da história do país em Mundiais.

Os donos da casa correram muito para tentar fazer valer o mando de campo e avançaram contra os europeus durante todo o jogo. Pressionaram a saída de bola durante todo o primeiro tempo, mas a defesa bósnia, estacionada na área, deixou poucas oportunidades.

Os bósnios abriram o placar aos 21 minutos: numa jogada ensaiada de escanteio, Kolasinac deu uma casquinha na primeira trave, e o centroavante Lukic, de 1,93 m, cabeceou para o gol.

No segundo tempo, o canadense Oluwaseyi agitou a partida com duas jogadas que quase resultaram em gol, mas o empate veio aos 33 minutos da segunda etapa, Larin entrou no lugar de Oluwaseyi e, logo seguida, recebeu um lindo passe de Promise David para marcar de voleio, da entrada da área.