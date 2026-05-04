CAD Rio Preto vence cinco jogos em três dias, faz 261 pontos e conquista título da Copa Cascavel 2026

O Clube Amigos do Deficiente (CAD) venceu neste domingo, 3, a final da Copa Cascavel 2026 de basquete sobre rodas e abriu a temporada com campanha invicta. A equipe bateu o APP/Unipam (MG) por 50 a 45, fechando o torneio com cinco vitórias em cinco jogos e 261 pontos marcados ao longo da competição.

A campanha começou na fase de grupos, com vitória por 54 a 48 sobre o CEPE/Raposas do Sul e um resultado elástico diante do IPRP/BCR Ribeirão Preto: 54 a 19. O time ainda passou pelo Kings/UEM por 52 a 51, em um dos jogos mais equilibrados do torneio.

Já no mata-mata, o CAD confirmou a consistência. Na semifinal, venceu a APAC/Cascavel por 51 a 43 e garantiu a vaga na decisão. Na final, manteve controle do jogo e confirmou o título.

Além da campanha invicta, o time também teve destaque individual. O atleta Írio Francisco Júnior foi eleito o MVP da competição e integrou o quinteto ideal. Entre os principais pontuadores, o CAD colocou dois nomes no top 5: Írio Francisco Nunes, com 77 pontos, e Alex Santos da Silva, com 72 pontos.

“Foi nosso primeiro compromisso no ano. O torneio serve como preparatório para o Campeonato Brasileiro e vemos que o time está bem entrosado”, afirma Paulo Jatobá, fundador e líder do CAD.