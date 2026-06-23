CAD apresenta atleta da Seleção Brasileira para reforçar equipe de basquete em cadeira de rodas

O Clube Amigos dos Deficientes (CAD), de Rio Preto, apresentou nesta segunda-feira (22) seu mais novo reforço para a equipe de basquete em cadeira de rodas. Trata-se de Plínio Hugo Santos da Rocha Macedo, de 22 anos, natural de Maceió (AL) e integrante da Seleção Brasileira da modalidade.

O atleta chega ao clube após uma sequência de compromissos internacionais. No ano passado, disputou o Mundial Sub-23 pela seleção brasileira e, na sequência, atuou na Alemanha. Na semana passada, esteve na Tailândia defendendo a Seleção Principal no torneio classificatório para o Campeonato Mundial.

A agenda internacional continua intensa. Já na próxima semana, Plínio volta a se apresentar à Seleção Brasileira para a disputa do Para Sul-Americano, que será realizado na Colômbia. A chegada reforça o projeto esportivo do CAD, que segue investindo na montagem de um elenco competitivo para as principais competições da temporada.

Para Paulo Jatobá, fundador do CAD, a contratação representa mais um passo no fortalecimento da equipe rio-pretense. "Estamos recebendo um dos destaques da nova geração da Seleção Brasileira. É um atleta que já acumulou experiência em competições internacionais, passou pelo basquete europeu e chega para fortalecer ainda mais o nosso projeto. Além da qualidade técnica, ele traz vivência de alto rendimento e pode contribuir muito para a evolução da equipe", afirma.