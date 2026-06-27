Cabo Verde faz história nos EUA

Uma das quatro seleções novatas na Copa do Mundo, junto com Uzbequistão, Curaçao e Jordânia, Cabo Verde fez história nesta sexta-feira (26) e conquistou uma vaga na fase de 32 seleções, a primeira do mata-mata. A seleção do goleiro sensação Vozinha empatou por 0 a 0 com a Arábia Saudita e ficou em segundo no Grupo H, com 3 pontos (três empates).

Aos 40 anos, o goleiro de Cabo Verde não foi vazado em dois jogos nesta Copa do Mundo. O camisa 1 não foi batido nos empates por 0 a 0 com a Espanha e com a Arábia Saudita. O Uruguai, no empate por 2 a 2, foi o único que vazou o cabo-verdiano.

Esta é apenas a terceira vez que um goleiro já quarentão consegue tais números dentro de uma mesma edição de Copa. "Eu acho que jogar contra a Argentina vai ser muito bom, pois é um sonho para qualquer jogador enfrentar a seleção de Lionel Messi", disse Vozinha. Ontem ele mais uma vez voltou a fazer elogios ao Brasil, onde ganhou milhões de seguidores no Instagram

O aguardado duelo diante dos atuais campeões mundiais comandados por Messi ocorrerá na sexta-feira, dia 3 de julho, em Miami. É o Vozinha escrevendo sua história.