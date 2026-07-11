Brasil perde por 3 a 0 para Tailândia na Liga das Nações de Vôlei

A seleção feminina de vôlei perdeu para a Tailândia por 3 sets a 0 (25/15, 25/16 e 25/17). O jogo, válido pela terceira semana da Liga das Nações, ocorreu na madrugada deste sábado (11/7) em Osaka, no Japão.

Como a equipe nacional já está garantida na fase final do torneio, o técnico José Roberto Guimarães mandou à quadra o time reserva: com a levantadora Macris, a oposta Kisy, as ponteiras Rosamaria e Helena, as centrais Luzia e Lorena e a libero Natinha.

Entram durante o jogo a líbero Marcelle e a ponteira Maiara Basso. A aposta Kisy foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 11 pontos. A ponteira Rosamaria, em entrevista para a assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei, garantiu que o objetivo dessa partida era dar ritmo para todas as atletas.

"Era importante enfrentar as dificuldades impostas pela Tailândia, elas têm um estilo de jogo muito diferente do brasileiro. Precisamos aprender com os erros e focar na sequência do torneio", comentou a atleta.

As brasileiras jogam novamente neste domingo (12/7), à 0h (horário de Brasília), contra os Estados Unidos.