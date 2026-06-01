Brasil goleia Panamá em amistoso pré-Copa com 'líder' Vini Jr e reservas famintos

Faltam menos de duas semanas para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, e o técnico Carlo Ancelotti ganhou boas dúvidas para montar o time titular da seleção. A equipe nacional se despediu neste domingo da torcida brasileira com uma goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã.

Os titulares, que jogaram nos primeiros 45 minutos, não mostraram a mesma força que os reservas que ingressaram no intervalo. Vinícius Júnior foi o grande nome do primeiro tempo. Depois, o volante Danilo Santos, do Botafogo, o atacante Igor Thiago, do Brentford, e Lucas Paquetá, do Flamengo, se destacaram e mostram que estão aptos a batalhar pela titularidade. A torcida, no fim do jogo, entoou gritos de "Neymar". O atleta ficou no banco de reservas durante toda a partida, enquanto se recupera de lesão na panturrilha.

É necessário ponderar que a seleção brasileira enfrentou uma seleção bastante modesta. Há tempo para mais testes e tira-teimas. O Panamá é mais forte do que o Haiti, segundo adversário do Brasil na Copa, mas a grande prova sairá dos dois próximos jogos, contra seleções da África: Egito e Marrocos.

Após a partida, os jogadores ganham folga e se apresentam novamente à seleção até 16 horas no Hotel Hilton da Barra da Tijuca. De lá, a delegação parte para o Aeroporto do Galeão. O voo fretado rumo a Nova York decola às 20 horas, com chegada prevista para 5 horas de terça-feira, no horário de Brasília.

A seleção brasileira ficará hospedada no The Ridge Hotel, em Basking Ridge, no Estado de Nova Jersey. Os treinamentos serão realizados no Columbia Park Training Facility, na cidade de Morristown, centro de treinamentos do New York Red Bulls.

O Brasil ainda tem mais um amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. No dia 6, em Cleveland, às 19h (de Brasília), a seleção mede forças com o Egito, uma das mais fortes equipes da África e que conta com Mohamed Salah.

A primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo acontece em East Rutherford, no MetLife Stadium, às 19 horas do sábado, dia 13, diante do Marrocos, quarto colocado na última edição do Mundial.

A seleção brasileira começou o amistoso de maneira avassaladora e parecia que estava pronta para golear os panamenhos. Com um minuto, Vinícius Júnior aproveitou o desajuste na defesa adversária após recuperação de bola, arriscou de longe e fez um golaço.

Aos 13, porém, um balde de água fria sobre a animação da torcida Em cobrança de falta, Murillo contou com desvio em Matheus Cunha na barreira para enganar Alisson e empatar a partida para o Panamá.

A seleção demonstrava dificuldades para conseguir achar espaço. A criatividade também não estava nos melhor dias. Mas Vini Jr. se mostrou inspirado. Em jogada pelo lado esquerdo, cruzou e Casemiro apareceu para carimbar, aos 38. O lance foi checado pelo VAR para avaliar a possibilidade de impedimento, mas acabou confirmado.

Na volta do intervalo, Ancelotti fez 10 alterações. Uma das novas caras marcou logo aos 8 minutos. Igor Thiago pressionou a saída de bola panamenha, o goleiro entregou a bola nos pés de Rayan, que marcou um belíssimo gol.

Aos 15, quem marcou foi Lucas Paquetá. Em jogada trabalhada com o volante Danilo e Douglas Santos, a bola foi tocada para o meia do Flamengo que acertou um belo chute para anotar o quarto.

Nem deu tempo de festejar e, no minuto seguinte, Igor Thiago deu uma caneta em Escobar, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro. O juiz não pestanejou e marcou a penalidade. O atacante que sofreu o pênalti, cobrou e marcou mais um aos 18.

Aos 36, o volante Danilo mostrou o porquê de sua convocação e deixou um bom recado para a comissão técnica. O jogador do Botafogo marcou um golaço de muito traquejo técnico.

Dois minutos depois, Harvey conseguiu um chute de longe de rara felicidade e descontou o placar para o Panamá.

BRASIL x PANAMÁ

BRASIL: Alisson (Ederson); Wesley (Ibañez), Bremer (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Danilo Santos); Luiz Henrique (Rayan), Raphinha (Lucas Paquetá), Matheus Cunha (Igor Thiago) e Vini Jr (Endrick) Técnico: Carlo Ancelotti.

PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Escobar (Ramos), Córdoba (Fariña) e Andrés Andrade (Miller); Harvey (Griffith), Blackman (Kadir) e José Rodríguez (Tomás Rodríguez); Bárcenas (Davis), Waterman (Fajardo) e Ismael Díaz (Cristian Martínez). Técnico: Thomas Christiansen.

GOLS: Vini Jr, a 1, Murillo, aos 13, Casemiro, aos 38 minutos do 1º tempo; Rayan, aos 8, Lucas Paquetá, aos 15, Igor Thiago, aos 18, Danilo Santos, aos 36, Harvey aos 40 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Blackman.

ÁRBITRO: Daniel Schlager (Fifa-ALE).

PÚBLICO: 72.140 pessoas.

RENDA: Não disponível.

LOCAL: Maracanã, no Rio.