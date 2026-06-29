Brasil busca virada heroica, vence o Japão e avança na Copa do Mundo

Foi com sofrimento, persistência e emoção até o último lance. A Seleção Brasileira derrotou o Japão por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira, 29, em Houston, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de sair atrás no placar ainda no primeiro tempo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti reagiu na etapa final e arrancou a classificação com um gol salvador nos acréscimos.

O Japão abriu o marcador aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Sano aproveitou uma falha na saída de bola brasileira e acertou um chute sem chances para Alisson. A seleção brasileira encontrou dificuldades para furar a sólida marcação japonesa e foi para o intervalo em desvantagem.

A reação começou aos 11 minutos do segundo tempo, quando Casemiro apareceu na área para cabecear firme e empatar a partida, recolocando o Brasil no jogo. A partir daí, a equipe aumentou a pressão em busca da virada, criando diversas oportunidades diante de um inspirado goleiro japonês.

Quando a prorrogação parecia inevitável, veio o momento mais emocionante da partida. Aos 50 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, Gabriel Martinelli recebeu passe de Bruno Guimarães e marcou o gol da vitória, levando jogadores e torcedores ao delírio. A virada no apagar das luzes garantiu a classificação brasileira e manteve vivo o sonho do hexacampeonato.

Com o resultado, o Brasil avança às oitavas de final e agora aguarda a definição de seu adversário. A Seleção volta a campo no domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília), em busca de uma vaga nas quartas de final. O time enfrenta o vencedor do jogo Noruega x Costa do Marfim.