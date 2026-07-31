Atual campeão, CAD inicia busca de mais um título brasileiro no basquete em cadeira de rodas

O CAD/Vetnil/Rio Preto inicia neste domingo, 2, a defesa do título do Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas – 1ª Divisão. Atual campeão nacional, o time rio-pretense disputa a principal competição da modalidade no país até o dia 8 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A competição reúne as 16 melhores equipes do Brasil, divididas em quatro grupos. O CAD integra o Grupo A, ao lado de AAPD (PB), IREFES/SESPORT (ES) e ADD Magic Wheels (SP). Os melhores colocados avançam para a fase eliminatória na disputa pelo título.

Em busca de mais uma conquista, a equipe chega ao Brasileiro após uma preparação diferente em relação às últimas temporadas. Antes da competição nacional, o CAD participou da Copa Cascavel e da Copa Patos de Minas, torneios que serviram para dar ritmo de jogo, testar formações e ajustar detalhes técnicos.

Paulo Jatobá, fundador do CAD, destaca que o grupo chega confiante, mas consciente do equilíbrio do campeonato.

"Vamos para o Campeonato Brasileiro com a responsabilidade e a honra de defender o título conquistado no ano passado. Sabemos o quanto foi necessário trabalhar para chegar até aqui. Tivemos uma preparação importante, com a disputa da Copa Cascavel e da Copa Patos de Minas, competições que nos deram ritmo de jogo, experiência e a oportunidade de fazer os ajustes necessários".

"Respeitamos muito todos os adversários, porque sabemos da qualidade do campeonato, mas confiamos no trabalho realizado, na dedicação dos nossos atletas e de toda a comissão técnica. Vamos com humildade, determinação e o objetivo de lutar por mais uma grande conquista", afirma Jatobá.

Além da defesa do título, o CAD representa Rio Preto em uma competição que reúne as principais equipes do basquete em cadeira de rodas do país. Ao longo dos últimos anos, o clube se consolidou entre as referências nacionais da modalidade, com presença constante nas fases decisivas das principais competições.

O Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas – 1ª Divisão será realizado entre os dias 2 e 8 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A entrada é gratuita e as partidas também serão transmitidas ao vivo pelo canal da CBBC TV no YouTube.