Atleta rio-pretense conquista ouro em campeonato de escalada

A atleta Manuela Zignani Contiero conquistou um feito histórico no Campeonato Brasileiro de Escalada, realizado no Centro de Treinamento Olímpico de Curitiba. Uma das representantes da equipe da academia "Altiude Escalada" foi a grande destaque ao garantir a medalha de ouro na categoria speed, conquistando um título nacional e com direito a um tempo abaixo dos 20 segundos, marca inédita na modalidade.

Além de Manuela, também participaram da competição as atletas: Luísa Cardoso de Oliveira Theodoro, Carolina de Mello Lima Novais e Lara Andrade Pavanello; também pela academia de Rio Preto, que teve uma participação expressiva e alcançou quatro finais na competição nacional, demonstrando a força e o crescimento da escalada esportiva na cidade.

Na modalidade Guiada, Lara Pavanello, pela categoria Sub-17, e Luísa Cardoso, pela categoria Sub-15, chegaram à final e encerraram a competição na 7ª colocação. No Boulder, Lara também se destacou, terminando em 6º lugar.

O resultado valoriza o trabalho desenvolvido pela Altitude Escalada e pelo treinador Kesler Jamal Contiero, que acompanha a preparação das atletas e o desenvolvimento da modalidade na região. Após a participação no Campeonato Brasileiro, a equipe segue em ritmo de treinamento para a próxima etapa: a Copa do Brasil de Escalada, que acontece em agosto, em Campinas.