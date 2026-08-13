Atleta do Maquininha do Futuro estreia no UFC neste sábado

O MMA de Rio Preto terá um representante no UFC neste sábado, 15, com a participação de Eduardo Henrique da Silva, o Eduardo “Chapolin”, atleta ligado ao Maquininha do Futuro, que fará sua estreia na organização durante o UFC 331, na Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia, Estados Unidos.

A oportunidade surgiu a poucos dias do evento. Chapolin foi chamado para enfrentar o norte-americano Charles “InnerG” Johnson depois que José Ochoa, adversário originalmente escalado para o combate, deixou o card. O brasileiro aceitou a luta em curto prazo e fará sua primeira apresentação no octógono contra um atleta que compete no UFC desde 2022.

A estreia coroa uma trajetória construída no circuito nacional e internacional. Aos 30 anos, Chapolin possui 15 vitórias e apenas duas derrotas no MMA profissional, com sete triunfos por nocaute ou nocaute técnico e quatro por finalização. Em sua carreira, conquistou o cinturão peso-mosca do Legacy Fighting Alliance (LFA), uma das principais organizações de formação de atletas para o UFC.

Nos últimos anos, o brasileiro acumulou resultados que o aproximaram do UFC. Em 2024, nocauteou Igor Siqueira no primeiro round no LFA 190. Em agosto de 2025, voltou a vencer por nocaute no primeiro round diante de Devon Lozej. Poucos dias depois, participou do Dana White’s Contender Series, onde derrotou An Tuan Ho por decisão unânime. Na ocasião, apesar da vitória, não recebeu contrato com o UFC. A oportunidade chegou agora, em uma das semanas mais importantes de sua carreira.

O desafio será diante de um adversário experiente. Charles Johnson tem cartel profissional de 19 vitórias e nove derrotas e soma mais de uma dezena de apresentações pelo UFC. Entre seus resultados está uma vitória por nocaute sobre Joshua Van, atual campeão peso-mosca da organização.