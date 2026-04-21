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ESTREIA

Ataque do Corinthians tenta se redimir em duelo com o Barra na Copa do Brasil

Atual campeão do torneio, alvinegro estreia nesta terça-feira, em Santa Catarina

por Agência Estado
Publicado há 8 horasAtualizado há 8 horas
Fernando Diniz, técnico do Corinthians, que joga em Santa Catarina (Redes sociais)
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Fernando Diniz, técnico do Corinthians, que joga em Santa Catarina (Redes sociais)
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Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians começa a busca pelo bicampeonato nesta terça-feira, quando enfrenta o Barra-SC, na Ressacada. O duelo da quinta fase do torneio, cujo início está marcado para as 21h30, é importante para o time de Fernando Diniz se redimir após a péssima apresentação no empate sem gols com o Vitória, pelo Brasileirão. A rodada de volta, na Neo Química Arena, será no dia 14 de maio

A partida de sábado, em Salvador, freou os primeiros sinais de empolgação da torcida em relação aos primeiros capítulos do trabalho de Diniz, que vinha de duas vitórias na Libertadores e um empate com o Palmeiras, considerado positivo frente ao contexto de ter dois expulsos.

Contra o Vitória, os corintianos foram improdutivos e estiveram longe de apresentar o futebol ofensivo prometido. O pior de tudo foi a consequência do resultado, que colocou o time do Parque São Jorge na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17ºlugar, com 12 pontos.

"Temos que melhorar o repertório ofensivo do time em todas as partidas, inclusive essas, como contra o Vitória. Vamos pegar outros campos parecidos durante o campeonato, na Libertadores também fora de casa, e nós temos de produzir mais", admitiu o treinador alvinegro em coletiva de imprensa no Barradão.

Após repetir a escalação três vezes seguidas e só não chegar à quarta por causa das suspensões de Matheuzinho e André, Diniz deve poupar jogadores pela primeira vez desde que assumiu o clube. A tendência é que ele leve a campo um time alternativo, com muitas mudanças.

A suspensão que Matheuzinho cumpre - pela agressão a Flaco López no Dérbi - é de quatro partidas, porém a validade é apenas dentro do Campeonato Brasileiro. Por isso, ele está livre para jogar em Florianópolis.

"Essa estreia será muito importante. Somos os atuais campeões, mas para que a gente possa conquistar novamente este ano temos que ter a mesma trajetória. Começa nessa partida tão difícil fora de casa. Temos que ter humildade e pés no chão, saber que é uma nova competição e um novo ano", disse o lateral.

O britânico Jesse Lingard, que até aqui fez apenas um jogo como titular, ainda sob o comando de Dorival Júnior, deve receber uma rara oportunidade entre os 11 iniciais. Sob o comando de Diniz, ele entrou em todas as partidas, mas só teve mais de 10 minutos em campo no duelo com o Vitória. Contra o Barra, portanto, tem a chance de provar que é um investimento válido, até em razão da discrepância entre as duas equipes.

O time catarinense de Balneário Camboriú chegou à Série C pela primeira vez nesta temporada, após conquistar o acesso na Série D do ano passado. Ser um novato na terceira divisão, contudo, é uma prova do sucesso do clube, fundado em 2013.

A ascensão começou apenas em 2020, ano em que o clube foi comprado pela Braho, empresa com sede em Itajaí, Santa Catarina, e do ramo de aluguel de imóveis próprios, parte do guarda-chuva de investimentos da Hobra, holding do alemão Dietmar Hopp. Fundador da SAP, gigante dos softwares de gestão empresarial, Hopp é investidor do Hoffenheim, atualmente quinto colocado do Campeonato Alemão.

O Barra tem um centro de treinamento moderno para os padrões de times da Série C e tem parcerias com o "primo" da Alemanha, como intercâmbio oferecido a atletas da base. O estádio, entretanto, ainda não comporta jogos da Copa do Brasil, pois tem capacidade para apenas pouco mais de cinco mil pessoas.

Para chegar à quinta fase do torneio, o clube catarinense eliminou o América Mineiro nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e depois passou pelo Volta Redonda, da mesma forma que no jogo anterior. Nessas duas fases, a disputa é em jogo único.

BARRA X CORINTHIANS

BARRA: Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Matheus Barbosa (Warley); Gabriel Silva, Cléo e Lucas Vargas. Técnico: Bernardo Franco.

CORINTHIANS: Kauê; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Allan, Matheus Pereira, Dieguinho (Rodrigo Garro) e Jesse Lingard; Kayke e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO: Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Ressacada, em Florianópolis (SC).

ONDE ASSISTIR: Prime Video (streaming).