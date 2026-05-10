América volta a vencer pela 'Bezinha', enquanto Riopretano perde mais uma

O América voltou a vencer pelo Campeonato Paulista da segunda divisão, a Bezinha. Na tarde deste sábado, o Rubro bateu o Santa Fé por 1 a 0, com gol de Édipo, e assumiu a terceira posição no grupo 1, com sete pontos.

Após um primeiro tempo morno, o América voltou para o segundo tempo mais disposto a atacar e abriu o placar aos 12 minutos. Aislan e Negueba fizeram boa trama pela direita e, após cruzamento, Édipo apareceu sozinho na área para concluir para a meta adversária.

No final da partida, a equipe de Santa Fé do Sul ainda tentou pressionar a meta do goleiro Maranhão, mas sem sucesso.

Por outro lado, o Riopretano perdeu pela terceira vez em quatro jogos. Desta vez, o Falcão foi derrotado pelo Tupã, fora de casa, por 2 a 0, resultado que consolidou a equipe rio-pretense na lanterna da chave, com apenas um ponto somado em quatro jogos. Os gols do Tupã foram anotados por Bruno Lima e Kawann Oliveira.

Já no grupo 2, o Grêmio Catanduvense continua seu calvário na Bezinha. A Bruxa perdeu fora de casa para a Matonense por 3 a 1 e ocupa a última posição na chave, sem nenhum ponto somado, 13 gols sofridos e a pior campanha entre todas as 24 equipes que participam da competição.

TABELA

Após quatro jogos, o grupo 1 da Bezinha tem o José Bonifácio como líder, com 10 pontos, seguido por Assisense e América, ambos com sete pontos, e o Tupã, com seis, vem na quarta posição. Santa Fé, com três pontos, e Riopretano, com um, estão fora da zona de classificação para a próxima fase do torneio.

Na próxima rodada, os dois times de Rio Preto jogam no sábado, 17. Primeiro, é a vez do Riopretano, que receberá o Assisense às 10 horas, no estádio Anísio Haddad, mesmo horário em que o Grêmio Catanduvense recebe o Independente de Limeira no estádio Sílvio Salles. Já o América vai até José Bonifácio para encarar o líder da chave às 15 horas.