América vence Tupã e garante classificação na 'Bezinha'

O América venceu o Tupã por 3 a 1 no estádio Benedito Teixeira, neste sábado, 6, e garantiu sua vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série B. Os gols do do Rubro foram marcados por Luisão, Lucas Paraíba e Shinji. Heitor descontou para os visitantes.

Com o resultado, o América subiu para a vice-liderança do Grupo 1, com 15 pontos ganhos.

Apesar do bom resultado, o primeiro gol do jogo foi anotado pelo Tupã. Heitor, em chute forte, superou o goleiro americano e inaugurou o marcador.

O América empatou ainda no primeiro tempo. Luisão dividiu com o goleiro Marcão, que deixou a bola escapar. O próprio Luisão aproveitou a sobra e empurrou para o fundo do gol.

Na volta para o segundo tempo, o América mostrou mais volume de jogo e, logo aos 7 minutos, o Negueba sofreu pênalti em entrada de Wendell. Na cobrança, Lucas Paraíba virou o marcador.

Se teve pênalti para um lado, houve pênalti para o outro. Aos 21 minutos, o Prata cobrou a penaltidade para o Tupã, mas Kayque Maranhão defendeu, levando alívio para o coração do torcedor americano.

No final do jogo, o América deu números finais ao marcador em contra-ataque. Shinji, livre na área, finalizou para o gol e garantiu mais uma vitória do Rubro no torneio.

Na próxima rodada, o América vai até Santa Fé do Sul enfrentar o Santa Fé às 19 horas da próxima sexta-feira, 12. Já o Tupã joga novamente em Rio Preto, mas desta vez no estádio Anísio Haddad, contra o Riopretano, domingo, 14, às 10 horas.