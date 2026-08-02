América vence o Itaquá e conquista o acesso à Série A4

O América subiu. A equipe comandada por Kinho Forgiarini venceu o Itaquá, em Itaquaquecetuba, por 3 a 0. Com gols de Édipo, Aislan e Murilo, o Rubro, enfim, conseguiu sair do pesadelo sem fim da Bezinha do Campeonato Paulista.

A campanha, que começou sob desconfiança de uma parte da torcida, tornou-se uma verdadeira lição de resiliência, com uma equipe que, se não encantou em outros momentos do torneio, mostrou-se dificílima de ser batida.

O Rubro perdeu apenas um jogo até o momento, para o Tupã, pela terceira rodada da fase de grupos. De lá para cá, são 13 jogos de invencibilidade, uma arrancada de dar inveja a José Bonifácio e o próprio Itaquá, equipes que tinham as melhores campanhas do torneio até então, mas foram derrubadas uma a uma pela equipe rio-pretense.

COMO FOI O JOGO

A promessa era de jogo quente, não só pelo horário, mas também pelo empate na primeira partida. Quem quisesse a vitória, teria que se expor, de alguma maneira, o que fez o jogo ficar travado durante os vinte primeiros minutos. Neste período, o momento mais chamativo foi um entrevero entre Chico, do América, e Victor, do Itaquá. Ambos foram advertidos com um cartão amarelo.

Aos 23, porém, logo na primeira investida, o América conseguiu abrir o placar. João Gregório aproveitou uma bola mal afastada pela defesa do Itaquá e emendou um belo chute de primeira, que bateu no travessão. Édipo, livre na área, se esticou todo e conseguiu empurrar para a rede.

A partir daí, o Itaquá passou a ficar mais tempo com a bola, mas sem criar grandes chances. Aos 47 do segundo tempo, porém, o domínio infértil dos mandantes foi punido.

Após cruzamento mal feito, o Rubro conseguiu um contra-ataque e Aislan recebeu totalmente livre na área. Ele apenas tocou no canto esquerdo baixo de João Bezerra para fazer 2 a 0 aos 48 do primeiro tempo. O gol trazia o alívio que o torcedor americano precisava para começar a acreditar no acesso.

Para a segunda etapa, o Itaquá voltou disposto a, efetivamente, pressionar. Ortega, aos 8 minutos, teve chance clara na área, mas parou em excelente defesa de Maranhão.

O cenário, porém, foi, aos poucos, voltando a ser parecido com o do primeiro tempo, com o Itaquá tentando pressionar, mas sem conseguir, de maneira efetiva, ameaçar a meta de Maranhão.

Aos poucos, o América ia encontrando os espaços e as lágrimas que se formavam nos olhos dos torcedores do Rubro começaram a verter aos 45 do segundo tempo. Ainda não pelo apito final, mas pelo gol de Murilo, o terceiro do jogo. Em contra-ataque, o atacante entrou na área pela ponta-esquerda, cortou para a perna direita e finalizou rasteiro no canto direito do goleiro do Itaquá.

Era a senha que jogadores e torcida precisavam. Os oito minutos de acréscimos dados pelo árbitro foram mera formalidade. Os torcedores americanos que foram até Itaquaquecetuba em busca de uma ligação com o passado de glórias do América conseguiram testemunhar aquele que pode ser o renascimento do Rubro, que conquistou o primeiro acesso após 25 anos.



CAMPANHA DO AMÉRICA

Fase de grupos

América 1 x 0 Assisense

Riopretano 0 x 0 América

Tupã 2 x 0 América

América 1 x 0 Santa Fé

José Bonifácio 1 x 1 América

Assisense 1 x 1 América

América 2 x 0 Rio Pretano

América 3 x 1 Tupã

Santa Fé 1 x 3 América

América 1 x 1 José Bonifácio

Avançou na 2ª posição, com 19 pontos

Oitavas de final

Santacruzense 0 x 0 América

América 3 x 0 Santacruzense

Quartas de final

América 0 x 0 José Bonifácio

José Bonifácio 2 x 4 América

Semifinal

América 1 x 1 Itaquá

Itaquá 0 x 3 América