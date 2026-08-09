América vence o Independente por 2 a 0

O América de Rio Preto largou na frente na disputa pelo título do Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão (5º nível). Na manhã deste domingo (9), diante da torcida no Teixeirão, o Rubro derrotou o Independente de Limeira por 2 a 0 e construiu uma vantagem importante para o jogo de volta da decisão.

A equipe americana precisou de apenas 11 minutos para encaminhar a vitória. Aos três, Édipo abrir o placar. O gol incendiou as arquibancadas e deu confiança ao time comandado por Kinho Forgiarini. O segundo veio aos 11 minutos com Leozinho.

Com o resultado, o América chega ao segundo confronto da final podendo perder por até um gol de diferença e ainda ficar com o título.