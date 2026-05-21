América reencontra o Assisense nesta sexta pela Bezinha

O América volta a campo nesta sexta-feira, 22, às 20h, contra o Assisense pelo Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. As duas equipes já se enfrentaram na primeira rodada, quando o Rubro venceu pelo placar de 1 a 0 no Teixeirão. Dessa vez, a partida será fora de casa. O duelo em Assis, válido pela 6ª rodada da competição, começa a desenhar os times que irão avançar no campeonato.

No momento, a classificação do Grupo 1 da Bezinha aponta o América na 4ª colocação com 8 pontos somados, mesma pontuação do Assisense, que aparece em 3° lugar pelo saldo de gols.

O Rubro vem de um empate fora de casa contra o líder do grupo e, apesar de boas apresentações, busca sua primeira vitória longe do seu estádio. No primeiro turno, o América disputou três dos cinco jogos como visitante, somando dois empates e uma derrota.

Para o técnico Kinho Forgiarini, o time evoluiu desde a estreia, e o objetivo da próxima partida é conquistar os três pontos em um campeonato marcado pelo equilíbrio e por jogos disputados.